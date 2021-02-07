Гендиректор Daimler сообщил о намерении помогать отделяемому от концерна бизнесу

Немецкий автоконцерн Daimler, ранее объявивший о намерении выделить подразделение по выпуску грузовых автомобилей в отдельную компанию Daimler Truсks, будет в качестве акционера способствовать новой компанией, сообщил генеральный директор Daimler Ола Каллениус. При этом он сказал, что родительская компания не будет вмешиваться в операционную деятельность новой структуры.

«Точные доли (владения. — “Ъ”) еще предстоит определить, но в то же время мы будем защищать и придерживать Daimler Trucks на протяжении периода владения акциями»,— сказал господин Каллениус в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (перевод Reuters). Он сказал, что «если на рынке случится что-то, что будет не в интересах Daimler Trucks, то мы будем тут», но «мы не будем вмешиваться в операции через наблюдательный совет».

Daimler объявила о выделении операций по производству грузовиков 3 февраля. Концерн намерен сохранить мажоритарную долю Daimler Trucks и распределить ее среди акционеров Daimler. До конца 2021 года Daimler намерена добиться размещения Daimler Trucks на Франкфуртской бирже. Операции, оставшиеся после обособления Daimler Trucks, планируется переименовать в Mercedes-Benz.