Врач Байдена сообщил о его выздоровлении после травмы ноги

Трещины в костях ноги президента США Джо Байдена, обнаруженные в ноябре 2020 года после вывиха лодыжки, полностью зажили, сообщил его лечащий врач Кевин О’Коннор.

«Сегодня президент прошел плановую рентгеноскопию. Обе небольшие трещины на ноге полностью зажили»,— передает Reuters заявление господина О’Коннора, распространенное Белым домом по итогам проверки на 10-ю неделю после травмы.

Господин Байден травмировал ногу 30 ноября во время игры с собакой. Компьютерная томография, проведенная после инцидента, выявила трещины в боковой и промежуточной клиновидной костях. Господин О’Коннор допускал, что избранному президенту придется несколько недель ходить в голеностопном ортезе.