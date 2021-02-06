В Ростове Великом мошенники обманули 26-летнюю женщину на 237 тысяч рублей

В Ростовском районе Ярославской области произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого 26-летняя женщина лишилась более 237 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мошенники снова действовали по стандартной схеме. На телефон пострадавшей позвонил неизвестный мужчина. Представившись сотрудником банка, он якобы для предотвращения оформления несанкционированного кредита на ее имя, предложил ей самой оформить кредит, а затем сообщить ему поступившие СМС-пароли. Женщина выполнила все указания позвонившего. После этого с банковского счета пострадавшей было снято более 237 тыс. руб.

В настоящее время по данному факту мошенничества проводятся проверка.

Антон Антонов