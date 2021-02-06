В ДТП в Свердловской области погибли пять человек

В Свердловской области на трассе Нижние Серги—Михайловск—Арти столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Skoda. В результате аварии пять человек погибли, трое пострадали.

«Авария произошла на спуске. В районе, где произошло это ЧП, как и по всей Свердловской области, сегодня шел дождь, а к вечеру трассу подморозило, а сейчас еще идет сильный снег. Поэтому возможной причиной столкновения могли стать погодные условия, осложнившиеся дождем и мокрым снегом»,— сказал «РИА Новости» руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Как уточнил господин Горелых, в ДТП погибли четыре мужчины и одна женщина. Четверо из них были в ВАЗ-2110. Пострадавшие в аварии госпитализированы в Центральную районную больницу Нижних Серег.