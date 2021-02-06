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В Краснодаре из-за аварии на теплотрассе четыре дома остались без отопления

В Краснодаре четыре многоквартирных дома остались без отопления из-за прорыва теплотрассы, сообщили в администрации города. Аварийные бригады уже работают на месте, им предстоит устранить прорыв трубы диаметром 200 мм. Задействованы шесть человек и три единицы техники.

 «От теплоснабжения отключены дома №156,172, 174 и 176 по улице Ставропольской. Завершить работы на аварийном участке планируется в течение нескольких часов», - говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что социальных объектов в зоне отключения нет.

Наталья Решетняк


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