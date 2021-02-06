Кубань вошла в топ-25 неблагополучных регионов по соблюдению прав журналистов

Краснодарский край вошел в рейтинг неблагополучных регионов в сфере соблюдения закона о СМИ и прав журналистов. В течение 2020 года на Кубани зафиксировано семь таких нарушений, следует из данных Мониторингового центра по свободе информации и правам журналистов при СПЧ.

Лидером антирейтинга оказалась Свердловская область, где зафиксировано восемь нарушений. По семь нарушений также зарегистрировано в Хабаровском крае и Ленинградской области. В Республике Башкортостан - шесть. В Кемеровской, Магаданской, Московской (кроме Москвы), Новосибирской, Ярославской и Рязанской областях, Алтае и Карелии - по два.

Среди самых частных нарушений составители рейтинга отмечают недопуск журналистов к информации и нападения на представителей СМИ.

Среди благоприятных регионов, где соблюдают закон о СМИ, оказались Мурманская, Архангельская и Омская области, Ставропольский, Камчатский и Пермский края, Дагестан, Ингушетия, Чувашия и др. В этих регионах в 2020 году зафиксировано по одному нарушению прав журналистов.

Наталья Решетняк