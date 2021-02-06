Ракета заправилась биотопливом

Американский космический стартап впервые в истории успешно запустил ракету-носитель на биотопливе. На днях испытание провела компания bluShift Aerospace. Ее представители отмечают, что их технология не только позволит снизить уровень вредных выбросов, но и поможет удешевить доставку груза на орбиту. Так ли это? И насколько активно биотопливо используется в других сферах? Выясняла Юлия Жданова.

Сейчас к переходу на биотопливо готовятся крупнейшие авиастроительные концерны и воздушные перевозчики, в их числе Airbus и Air France. Они в прошлом году подписали соглашение с властями о развитии органического горючего во Франции и инвестициях в эту сферу. Сертифицировать самолеты, работающие на биотопливе, к 2030 году намерен Boeing. Сейчас в компании для этого разрабатывают специальный двигатель.

Авиагигантов привлекает то, что эти технологии снижают выбросы углекислого газа. И сейчас «зеленый» тренд пришел в космическую индустрию. На прошлой неделе американский стартап bluShift Aerospace успешно запустил первую ракету на смеси закиси азота с твердым биотопливом — секретной разработкой компании. Изобретатели отмечают, что это снижает стоимость доставки грузов на орбиту. Правда, о серьезной экономии речь, скорее всего, не идет, считает генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин: «В стоиомсть пуска стоимость топлива — это десятые доли процента. Сам компонент вообще может копейки стоить. То есть это должно быть очень эффективное топливо, чтобы там была серьезная экономия. Сегодня, например, в наших классических ракетах самое экологически чистое топливо — это кислород и керосин. Если мы хотим применить более экологичное топливо, все называют метан. Можно на спирте летать».

Первые два старта ракеты Stardust 1.0 прошли не идеально, пишет SpaceNews. Только с третьей попытки компания добилась успеха. Все свои аппараты bluShift Aerospace планирует оснащать гибридным двигателем того же типа, который был испытан на Stardust 1.0. В теории биотопливо могут использовать и производители других ракет, без перестройки двигателей и дополнительных затрат, продолжает генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин: «Бывает такое, что соотносятся характеристики, заменяют компоненты, можно перейти с керосина на метан. К примеру, в Falcon 9 керосин в качестве компонента используется, при этом у SpaceX разработан новый метановый двигатель. Но они Falcon 9 не переводят на метан, потому что смысла нет. Это говорит о том, что wow-эффекта нет от замены одного компонента на другой».

Производство биотоплива и связанная с ним промышленность представляют интерес и для инвесторов, отмечет старший аналитик «АТОН» Михаил Ганелин. Об этом, по его словам, говорят финансовые показатели компаний, которые присоединяются к этому экологическому тренду: «В мире есть сейчас запрос на экологически чистое топливо — это факт. И проекты, которые так или иначе снижают число выбросов в атмосферу, очень популярны и у инвесторов, и у правительств. Они получают различные субсидии, гранты. Например, небольшая компания Gevo, которая разрабатывает биотопливо, выросла за два месяца в 6 раз, и сейчас ее оценка составляет $2,4 млрд. Renewable Energy Group тоже выросла, за год в 5 раз, стоит $3,8 млрд».

Как отмечают аналитики, в ближайшие годы интерес инвесторов к компаниям, которые специализируются на биотопливе, будет расти, особенно к американским. Ведь поддержку «зеленых» технологий анонсировал президент Джо Байден. А вот производство органического горючего и двигателей для него может развиваться не так активно. Ведь сейчас, как отмечают собеседники “Ъ FM”, главный тренд в промышленности — это электроподзарядка. Правда, электродвигатель для тех же самолетов или ракет еще не изобрели, а биотопливо активно тестируют.