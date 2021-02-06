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Таблица 3. Перспективные разработки по созданию авиационной техники с применением ВТСП-технологий

от
№ п.п. Проект Участники проектов Задача проекта Бюджет, млн долл.
1 Дорожная карта Еврокомиссии Flightpath 2050 – Europe’s Vision for Aviation Airbus Исследования в области создания электрического самолета 275,0
2 ASuMED (Программа ЕС «Горизонт 2020») Rolls Royce, OSWALD, KIT, Cambridge University и др. Создание образца ВТСП-двигателя мощностью 1 МВт для электропривода движителя летательного аппарата 10,0 (3 года)
3 Next generation electric machines Департамент энергетики США Разработка прорывных технологий для следующего поколения электрических машин, 2017–2021гг. 25,0 (5 лет)
4 Проект университета Новой Зеландии Victoria University Разработка сверхпроводникового двигателя для авиации 4,7
5 Инвестиционный проект Компания MagniX Разработка авиационного электродвигателя с возбуждением от ВТСП-обмоток н.д.
6 Совместный проект Siemens/Rolls Royce Airbus, инженерный центр Разработка ВТСП-генератора мощностью 10 МВт для электрического самолета н.д.
7 Инвестиционный проект Компания Hyper Mach Aerospace Разработка сверхзвукового самолета S-MAGJET с ВТСП-генератором н.д.
8 HEMM NASA ВТСП-электродвигатель 1,4 МВт, 6000-12000 об/мин н.д.
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