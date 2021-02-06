Таблица 3. Перспективные разработки по созданию авиационной техники с применением ВТСП-технологий

|
|№ п.п.
|Проект
|Участники проектов
|Задача проекта
|Бюджет, млн долл.
|1
|Дорожная карта Еврокомиссии Flightpath 2050 – Europe’s Vision for Aviation
|Airbus
|Исследования в области создания электрического самолета
|275,0
|2
|ASuMED (Программа ЕС «Горизонт 2020»)
|Rolls Royce, OSWALD, KIT, Cambridge University и др.
|Создание образца ВТСП-двигателя мощностью 1 МВт для электропривода движителя летательного аппарата
|10,0 (3 года)
|3
|Next generation electric machines
|Департамент энергетики США
|Разработка прорывных технологий для следующего поколения электрических машин, 2017–2021гг.
|25,0 (5 лет)
|4
|Проект университета Новой Зеландии
|Victoria University
|Разработка сверхпроводникового двигателя для авиации
|4,7
|5
|Инвестиционный проект
|Компания MagniX
|Разработка авиационного электродвигателя с возбуждением от ВТСП-обмоток
|н.д.
|6
|Совместный проект Siemens/Rolls Royce
|Airbus, инженерный центр
|Разработка ВТСП-генератора мощностью 10 МВт для электрического самолета
|н.д.
|7
|Инвестиционный проект
|Компания Hyper Mach Aerospace
|Разработка сверхзвукового самолета S-MAGJET с ВТСП-генератором
|н.д.
|8
|HEMM
|NASA
|ВТСП-электродвигатель 1,4 МВт, 6000-12000 об/мин
|н.д.
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