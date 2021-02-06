В ГУ МВД объяснили причину обысков у петербургских активистов

В ГУ МДВ заявили, что обыски в Петербурге в субботу, 6 февраля, проводились у подозреваемых в причастности к совершению преступления по статье 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Они связаны с уголовным делом о препятствовании движению, возбужденному после несанкционированной акции 23 января.

Обыски прошли по 30 адресам, у подозреваемых изъята оргтехника и агитационные материалы.

Напомним, что ранее о визите силовиков сообщил в Facebook член «Открытой России» (закон обязывает “Ъ-СПб” указать, что организация внесена в реестр так называемых иностранных агентов) Павел Чупрунов. Кроме того, сотруднкии полции приходили к Светлане Уткиной (бывший депутат МО «Финляндский округ»), Илье Гантваргу (активист «Весны»).