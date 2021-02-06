Ярославский «Буревестник» крупно проиграл в Новосибирске

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 6 февраля в гостевом матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 проиграл команде «Новосибирск». Игра в спорткомплексе «Север» города Новосибирска завершилась со счетом 91:73 в пользу хозяев площадки. Первые три четверти матча шла равная борьба. А в последней четверти сибирские баскетболисты оказались результативнее гостей.

Это вторая встреча команд в чемпионате. В первой игре 17 ноября в Ярославле сильнее был «Буревестник», выигравший у «Новосибирска» со счетом 96:76.

Ярославский клуб после 18 матчей набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице первого дивизиона баскетбольной Суперлиги 1. Ярославцы одержали восемь побед, а в 10 матчах потерпели поражение.

Следующий матч «Буревестник» проводит в Ярославле. 11 февраля ярославские баскетболисты в КСК «Вознесенский» принимают команду «Восток-65» из Южно-Сахалинска.

Антон Антонов