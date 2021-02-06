На Кубани у 189 иностранцев через суд изымают земли

В Краснодарском крае у 189 иностранных граждан через суд изымают земельные участки, расположенные в приграничной и курортной зонах. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Речь идет о землях в 12 муниципалитетах: Ейском, Каневском, Мостовском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском, Туапсинском и Щербиновском районах, а также Анапе, Геленджике, Новороссийске и Сочи.

Как рассказал заместитель губернатора Кубани Сергей Болдин, всего в суды было направлено 280 исковых заявлений. 189 из них удовлетворены, в остальных случаях на момент рассмотрения дела собственники уже получили российское гражданство.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ, лица без российского гражданства или иностранные компании не могут владеть земельными участками в приграничных районах, а также иметь в собственности сельскохозяйственные угодья и земли в санаторных и курортных зонах.

Наталья Решетняк