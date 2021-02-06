К осени планируется вакцинировать от COVID-19 1,2 млн жителей Прикамья

Краевые власти к осени 2021 года рассчитывают вакцинировать от коронавируса (COVID-19) около 1,2 млн человек. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отвечая на вопросы жителей региона в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы Прикамья, в регионе можно привиться в 47 медицинских учреждениях. «В регион пришло порядка 20 тыс. вакцин. Примерно 11 тыс. поставлено. До конца февраля ждем партию в порядка 100 тыс. вакцин. Конечно, есть небольшие шероховатости. Не все жители, приписанные к поликлиникам и больницам, активно себя ведут в части записи на вакцинацию. Сейчас мы будем анализировать активность жителей и перераспределять вакцины, чтобы очередь не копилась», – пояснил губернатор.