Лейбл Loma Vista порвал в Мэрилином Мэнсоном

Обвинения в насилии поставили под угрозу карьеру «короля шок-рока» Мэрилина Мэнсона. На днях бывшая невеста музыканта, актриса Эван Рэйчел Вуд рассказала, что в отношениях с ним подвергалась издевательствам и манипулированию. Вслед за ней похожие обвинения против Мэрилина Мэнсона выдвинули еще несколько женщин. Из-за скандала он уже лишился контрактов с лейблом и креативным агентством. Что ждет артиста дальше? Выяснял Александр Рассохин.

В нулевых Мэрилин Мэнсон и Эван Рэйчел Вуд были очередной голливудской парой, хоть и эпатажной. Будущая звезда «Мира дикого запада» называла музыканта любящим партнером, а тот отмечал чувство юмора актрисы, с которым она обыгрывала их 18-летнюю разницу в возрасте. «Однажды она пришла в очках-сердечках, такие же есть на постере к “Лолите” Стэнли Кубрика. Ни в одном из фильмов этих очков нет, но они просто культовые. Эван знала, что люди будут шутить, что наши отношения похожи на все, описанное в “Лолите”. Было приятно, что в ней есть этот ум, чувство юмора и ироничность»,— рассказывал Мэнсон. Все изменилось, когда Эван Рэйчел Вуд рассказала об издевательствах, которыми обернулись их отношения. К обвинениям присоединились еще четыре женщины. А еще одна бывшая девушка музыканта, звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн заявила, что сама избежала насилия, но поддерживает жертв.

Первые слухи о том, что поведение Мэнсона соответствует его образу, появились, когда в СМИ всплыло его старое интервью. В нем он признается, что однажды звонил Рэйчел Вуд 158 раз и именно ей посвятил сингл «Я мечтаю убить тебя, как в фильмах». Всего этого хватило, чтобы лейбл Loma Vista Recordings после шести лет сотрудничества разорвал с Мэнсоном все отношения. Сейчас, когда на концертах зарабатывать сложно, это поставит певца в сложное положение, считает юрист и музыкальный критик Павел Сурков: «Это, конечно, по Мэнсону может ударить довольно ощутимо. Есть ряд независимых лейблов, которые могут продолжить работать с музыкантом вне зависимости от того, есть ли какие-то обвинения пока, неподтвержденные. А вот большие корпорации могут чуть-чуть испугаться».

Притом сотрудничество с лейблом Loma Vista Recordings было для Меэрилина Мэнсона крайне выгодным. Вышедший в мае альбом We Are Chaos стал первым в истории группы сборником, который возглавил престижный чарт Top Rock Albums. А музыкальный каталог Мэнсона, по данным Billboard, в прошлом году обеспечил доход более чем в $5 млн. Если артист сохранит право на собственную музыку, часть потерь он сможет компенсировать с помощью независимых платформ, полагает музыкальный журналист Александр Кондуков: «Он может открыть страничку на Bandcamp, ввалить свои материалы и поставить какой-нибудь рекорд этого портала, и положить деньги в свой карман. Многие отдают свою музыку агрегаторам, которые аккумулируют как раз музыку независимых артистов, потом формируют из нее большой пакет и продают, допустим, стримингам. Ему надо срочно выпускать какие-то кавер-версии и ехать в тур, чтобы монетизировать весь этот хайп вокруг его персоны, возместить свои потери».

Скандал может не пережить и бизнес Мэнсона — бренд абсента, который он создал совместно с алкогольной фабрикой из Швейцарии. Пример Харви Вайнштейна, чья компания обанкротилась еще до вынесения ему приговора, это только подтверждает, отмечает директор по этике и комплаенсу AB InBev Efes Евгений Глазов: «Если человек преступил закон, если общество его порицает, отмыть себя и бренд будет крайне сложно. Поэтому если есть какой-то способ себя от этой ситуации дистанцировать, это либо какие-то публичные заявления с правильным содержанием, либо действия. В истории есть немало примеров, когда компании имели темное прошлое, и их стали сейчас воспринимать абсолютно адекватно, как лидеров своих отраслей. И это не связано только с тем, что прошло много времени, а скорее с тем, что компания планомерно выстраивала свою стратегию по восстановлению репутации, установлению культуры, этики».

На другой страсти Мэнсона — съемках в сериалах и фильмах — скандал, похоже, уже поставил крест. Продюсеры «Американских богов» объявили, что вырежут музыканта из нового сезона, хотя в одном из эпизодов он сыграл ведущую роль. По той же причине он не появится в следующей хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов».

Анна Никитина, Елизавета Скобцова