Глава Прикамья прокомментировал протесты сторонников Навального

Глава Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал шествия сторонников оппозиционного политика Алексея Навального в центре Перми 23 и 31 января. «У граждан есть право на митинги, обозначенное в Конституции, но все эти мероприятия должны проводиться в рамках действующего федерального законодательства. Те же массовые мероприятия, которые проводятся незаконно, не должны мешать жителям», – высказался губернатор во время общения с жителями региона в сети «ВКонтакте».

Также глава региона назвал «недопустимой» порчу имущества в результате протестных акций. «На стенах что-то рисуют, пишут. Но тот, кто писал, не возводил эти стены, не ремонтировал. Совет – написать у себя на лбу и всем показывать, это было бы логичнее», – поделился Дмитрий Махонин. Он добавил, что также считает недопустимым вовлечение в политические мероприятия несовершеннолетних.