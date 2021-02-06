Краевые власти прорабатывают запуск трамвая между Пермью и Кондратово

Руководство Пермского края прорабатывает вопрос о запуске трамвайного сообщения между Пермью и Кондратово. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Махонин во время общения с жителями Прикамья в соцсети «ВКонтакте». Господин Махонин отметил, что проект прорабатывается совместно с частными инвесторами.

«В прошлом году на Российской транспортной неделе мы подписали соглашение с компанией «Синара». Сейчас думаем, если будет получаться, то, полагаю, трамвайное движение на этом направлении будет востребовано», – пояснил губернатор.

Холдинг «Группа Синара» включает в себя 45 предприятий и занимается производством путевой техники, электропоездов (в том числе «Ласточек»), сервисным обслуживанием железнодорожной техники. В ноябре прошлого года Дмитрий Махонин и вице-президент ООО «Синара — Городские транспортные решения» (СТМ) Юрий Осинцев подписали соглашение о развитии транспортной системы городских агломераций Прикамья. Документ предусматривает открытие в Перми несколько новых трамвайных маршрутов, обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры.