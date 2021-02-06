На Кубани от коронавируса умер журналист Владимир Мокротоваров

Кубанский журналист Владимир Мокротоваров скончался от коронавируса в возрасте 82 лет 6 февраля. Об этом сообщает Союз журналистов Кубани. Отмечается, что в последние дни он находился в реанимации.

Владимир Мокротоваров работал журналистом, заместителем главного редактора и редактором в нескольких краевых изданиях. Выйдя на заслуженный отдых, он продолжал писать очерки, сотрудничал с региональным отделением СЖР. Являлся членом Совета ветеранов, носил звание «Заслуженный журналист Кубани».

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Наталья Решетняк