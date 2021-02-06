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Мэрия Екатеринбурга предупредила о ледяном дожде и гололеде на дорогах

Сегодня вечером в Екатеринбурге ожидается похолодание и ледяной дождь, предупредили в пресс-службе администрации города. Из-за этого на дорогах и тротуарах возможно образование гололеда, а с крыш может начать сходить снег.

«В такую погоду призываем быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на транспорте и пешком. Выбирать обувь и одежду в соответствии с погодными условиями, избегать резких маневров за рулем и соблюдать безопасную скорость и дистанцию», — подчеркнули в пресс-службе.

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