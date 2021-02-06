Подозреваемый в попытке рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» пришел с повинной

54-летний мужчина, который подозревается по делу о расстреле охранников и попытке захвата консервного завода «Кубанские деликатесы» в Славянском районе, спустя год дал явку с повинной. Об этом сообщает «Юг Times» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталью Трифанову.

Следователи уже допросили мужчину, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Второй подозреваемый находится в розыске.

Известно, что в октябре 2019 года восемь вооруженных огнестрельным оружием людей ворвались на территорию завода, ранили двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Налетчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия. Позже большую часть злоумышленников задержали.

Наталья Решетняк