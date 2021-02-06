В Петербурге в субботу закроют станцию «Невский проспект»

Сегодня, 6 февраля, в Петербурге «в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок» с 13:00 по мск будут закрыты для входа и выхода пассажиров вестибюли 1 и 2 станции метро «Невский проспект». Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Комитет по транспорту в Telegram заявляет, что закрытие станции связано с требованием ГУ МВД.

Кроме того, по требованию ГУ МВД с 12:30 по мск приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам. Транспорт пущен по укороченным маршрутам.

В прошлый раз станции в центре города временно закрывали из-за несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.