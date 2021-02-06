Конкурсный управляющий «Вивата» получит 68,6 млн рублей вознаграждения

Арбитражный суд Пермского края опубликовал определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Виват-трейд». Результативная часть решения была оглашена в четверг, 4 февраля.

Как следует из отчета конкурсного управляющего ООО Алексея Князева, в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 4,6 млрд руб. Требования второй очереди реестра составляют 1,4 млн руб., они погашены в полном объеме. Требования залоговых кредиторов — 3,4 млрд руб., из них погашено 1,6 млрд руб. Иные требования, включенные в третью очередь реестра, составили 1 млрд руб., требования по финансовым санкциям составили 54,6 млн руб. Требования кредиторов третьей очереди не погашались.

В ходе конкурсного производства на расчетный счет должника поступили средства от продажи имущества, реализации права требования к различным контрагентам, сдачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в залоге, продажи оставшейся части товара, перечисления остатков в связи с закрытием счетов. Общая сумма поступлений составила 640,5 млн руб. Эти денежные средства израсходованы следующим образом: 106,5 млн руб. — на погашение требований кредиторов, 10 млн руб. — на погашение требований, подлежащих удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов второй очереди (требования «опоздавших» работников), 455,4 млн руб. — на погашение текущих обязательств. Остаток денежных средств на счете составил 68,6 млн руб., из которых 24 тыс. руб. — фиксированное вознаграждение конкурсному управляющему, оставшаяся сумма зарезервирована для выплаты процентов по его вознаграждению.

Налоговая служба возразила против завершения процедуры конкурсного производства, а также против утверждения процентов по вознаграждению управляющего. Представитель уполномоченного органа пояснила, что, по данным налоговой, в собственности должника до сих пор имеется несколько активов: помещения под магазины по ул. Уральская, 85 и ул. Петропавловская, 93, а также грузовой фургон. Что касается утверждения процентов по вознаграждению управляющего, то сами расчеты верны, однако в ходе процедуры конкурсного производства остались непогашенными обязательства должника на сумму более 200 млн руб. Представитель налоговой сослалась на постановление пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве», согласно которому, проценты по вознаграждению конкурсному управляющему не могут быть выплачены до полного погашения требований текущих кредиторов.

Против завершения банкротства возражал также один из кредиторов «Вивата» предприниматель Виталий Капсамун, чьи требования в размере 1 млн руб. не были погашены.

На заявление налоговой о наличии у должника имущества конкурсный управляющий представил ответ УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю и выписку из ЕГРП, согласно которым, имущества за ООО «Виват-трейд» не зарегистрировано. Доводы уполномоченного органа против утверждения процентов по вознаграждению управляющего были отклонены. Суд указал, что в документе, на который ссылается налоговая, речь идет не об общих текущих обязательствах, а о текущих обязательствах, связанных с реализацией предметов залога, которые должником были полностью погашены.

Возражения господина Капсамуна также не стали основанием для отказа в завершении процедуры конкурсного производства. Суд пояснил, что его требования были включены в третью очередь реестра требований кредиторов, а с ними расчеты не производились в связи с недостаточностью средств.

В итоге суд пришел к выводу, что все запланированные мероприятия завершены, расчеты с кредиторами проведены. Иного имущества, имущественных прав у должника не выявлено. Доводы налоговой и Виталия Капсамуна об обратном опровергнуты. Заявление об утверждении процентов по вознаграждению конкурсного управляющего удовлетворено в полном объеме.

Напомним, ООО «Виват-Трейд» являвлялось оператором крупнейшей пермской розничной сети магазинов «Виват». В 2017 году ритейлера признали банкротом. В конце 2020 года комитет кредиторов ООО «Виват-трейд» принял решение о завершении процедуры конкурсного производства бывшей продуктовой сети, конкурсному управляющему было поручено обратиться в арбитражный суд с соответствующим ходатайством.