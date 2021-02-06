В Ярославской области заболеваемость COVID-19 снижается медленнее, чем в стране

В Ярославской области за январь 2021 года количество заболевших коронавирусом снизилось по отношению к декабрю 2020 года менее, чем на 10%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна. Эксперт отметил, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 снизилась на 20%.

«Количество заболевших коронавирусной инфекцией россиян на 20% меньше, от 863,643 тыс. в декабре до 691,142 тыс. в январе. Выделилась группа регионов-лидеров, где снижение произошло более чем на 25%. В Москве снижение составило 41%, в Санкт-Петербурге – 21%»,— цитирует «РИА Новости» господина Тавадяна.

На 25% заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась в 21 регионе России. Падение заболеваемости COVID-19 от 10 до 25% отмечено еще в 17 регионах страны.

Ярославская область и еще 30 регионов входят в группу, где в январе заболеваемость коронавирусом снизилась менее чем на 10% по сравнению с декабрем прошлого года. В 16 регионах России в январе отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Из регионов, граничащих с Ярославской областью, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается только в Ивановской области.

По сведениям на 6 февраля, в Ярославской области выявлено 29217 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 27473 человека выздоровели. 328 больных умерли. В больницах находятся 1240 человек с установленным диагнозом COVID-19 и с типичной клиникой заболевания.

Антон Антонов