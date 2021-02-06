На «Каширской» до конца августа не будут останавливаться поезда в сторону центра

На станции «Каширская» московского метро поезда, следующие в центр города, не будут останавливаться с 9 февраля и до конца августа, сообщил департамент транспорта. Закрытыми будут выходы 1 и 2, выходы 3 и 4 будут открыты.

«Сейчас мы включаем станцию в состав Большой кольцевой линии, для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции "Коломенская" — поезда будут проезжать ее без остановки»,— говорится в сообщении департамента в Telegram.

Власти Москвы ожидают, что после «полноценного запуска Большой кольцевой линии» пересадка на «Каширской» разгрузится на 12%, а перегон «Каширская»—«Коломенская» на 8%. Предполагается, что Каширское шоссе станет свободнее на 4%.