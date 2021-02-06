Пермский край поднялся на 9-е место по распространению COVID-19 в РФ

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Общее количество заболевших в регионе достигло 41 481 человека. Суточный прирост инфицированных составил 0,7%. По данным федерального оперштаба, по темпам распространения коронавируса Прикамье переместилось с 10-го на 9-е место среди регионов РФ.

Из новых заболевших в регионе — 97 мужчин, 183 женщины. Среди зараженных 18 детей. Из взрослого населения — 40 человек в возрасте 15–29 лет, 82 человека — 30–49 лет, 71 человек — 50–64 лет и 69 человек старше 65 лет. Всем инфицированным назначено лечение, 55 пациентов проходят его в больницах, 225 заболевших — на дому. Круг контактировавших лиц определен.

За сутки зафиксировано также 19 летальных случая среди пациентов с COVID-19: 14 человек умерли непосредственно от инфекции, 5 — от сопутствующих заболеваний. Всего с начала распространения заболевания в регионе скончалось 2599 пациентов с подтвержденным коронавирусом (1510 человек — от COVID-19, 1089 — от сопутствующих заболеваний).

Оправились от инфекции на сегодняшний день 34 534 жителя Прикамья.