Прокуратура начала проверку масляных пятен на Енисее

Красноярская природоохранная прокуратура проводит проверку по поводу появления информации о масляных пятнах на реке Енисей. Ранее Telegram-канал «Борус» опубликовал видео, на котором видна распространяющаяся по поверхности реки пленка.

«Красноярская природоохранная прокуратура по информации, опубликованной в социальных сетях, о появлении масляных пятен на реке Енисей организовала проверку»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения пресс-службы прокуратуры Красноярского края. Представитель прокуратуры выехал на место предполагаемого разлива в районе улицы Северный проезд.