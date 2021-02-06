На Кубани иностранное судно нарушило режим госграницы

Оштрафован капитан сухогруза Gold Gemini под флагом Маршалловых островов, который нарушил режим пересечения государственной границы России. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В сообщении отмечается, что капитан судна, зная о запрете, зашел во временно опасный для плавания район в Черном море. В настоящее время он привлечен к административной ответственности. Штраф составил 40 тыс. руб.

Всего по итогам января 2021 года пограничники выявили более 50 нарушений правил пограничного режима, а также 30 нарушений региональных правил рыболовства. Оштрафованы 25 человек на сумму 30 тыс. руб.

Наталья Решетняк