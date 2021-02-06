COVID-19 диагностировали еще у 61 ямальца

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявлен 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. С начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 35 984 человек, более 32 тыс. пациентов уже выздоровели, 386 больных скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 627 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 951 233 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 76 229 человек скончались.