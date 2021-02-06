Более 29 тыс. тюменцев заразились коронавирусом

На территории Тюменской области за сутки было подтверждено 135 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. Таким образом, на 6 февраля в регионе зарегистрировано 29 044 случая COVID-19, при этом более 27 тыс. пациентов уже выписаны по факту выздоровления. Кроме того, за минувшие сутки в регионе подтверждено четыре летальных случая от коронавируса, за весь период пандемии от инфекции скончались 258 человек.

Напомним, накануне в регионе был снят ряд запретов. Так, предприятиям общественного питания, а также баням и саунам разрешили работать в ночное время, а поликлиникам возобновить плановый осмотр пациентов. Тюменским подросткам разрешили посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Также разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50%.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 627 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 951 233 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 76 229 человек скончались.