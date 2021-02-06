На улицах Краснодара из-за снега дежурят 10 единиц спецтехники

В Краснодаре 6 февраля 2021 года из-за снегопада в полную готовность привели 27 единиц спецтехники, 10 из них уже дежуря на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Бригады обрабатывают от возможной гололедицы все мосты и путепроводы краевого центра.

За ситуацией в городе круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой.

Как писал “Ъ-Кубань”, 5, 6 и 7 февраля 2021 года местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и снега. В связи с этим региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.

Наталья Решетняк