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На улицах Краснодара из-за снега дежурят 10 единиц спецтехники

В Краснодаре 6 февраля 2021 года из-за снегопада в полную готовность привели 27 единиц спецтехники, 10 из них уже дежуря на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Бригады обрабатывают от возможной гололедицы все мосты и путепроводы краевого центра.

За ситуацией в городе круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой.

Как писал “Ъ-Кубань”, 5, 6 и 7 февраля 2021 года местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и снега. В связи с этим региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. 

Наталья Решетняк


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