В Тюмени в аварии с автомобилем скорой помощи пострадали четыре человека

В Тюмени на пересечении ул. Пермякова и ул. Энергетиков автомобиль Toyota Vitz столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего пострадали четыре человека, сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи со включенной сиреной выехал на красный свет, однако водитель Toyota не простил медиков. В результате столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся. В ДТП пострадали водитель Toyota Vitz 1987 года рождения, водитель скорой помощи 1972 года рождения, а также двое медиков 1996 и 1990 годов рождения.