В Рыбинске в ДТП пострадал водитель иномарки

В городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП с участием двух машин, в результате которого пострадал водитель одного из автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительным данным, ДТП произошло 5 февраля, около 14:20 на улице Костромской. Столкнулись два автомобиля: Renault Logan под управлением 45-летнего водителя и Chevrolet Niva под управлением 50-летнего водителя.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля Renault Logan. Он был с травмами госпитализирован в больницу.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники УМВД, МЧС и скорая медицинская помощь. В настоящее время ведется проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

София Бастрыгина