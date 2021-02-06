С разыскиваемого экс-директора АО «КубаньВзрывПром» хотят взыскать 144 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края принял заявление конкурсного управляющего АО «КубаньВзрывПром» о привлечении бывшего руководителя должника Якова Невелева к субсидиарной ответственности по долгам предприятия перед кредиторами, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Требования кредитора ООО «РауЕЭС» (осуществляет торговлю машинами и оборудованием) на момент подачи заявления составляют 144,3 млн руб.

Согласно данным СУ СКР по Республике Башкортостан, Яков Невелев 1958 года объявлен в розыск в рамках уголовного дела по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов). Отмечается, что разыскиваемый является бывшим генеральным директором ООО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой».

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый задолжал работникам предприятия более 15 млн руб. Кроме того, в 2017 и 2018 году он организовал систему расчетов через счета аффилированных юридических лиц и скрывал денежные средства организации, предусмотренные на уплату налогов. Сумма составила более 39 млн руб. После возбуждения уголовного дела Яков Невелев скрылся от органов следствия. В настоящий момент он объявлен в международный розыск.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», АО «КубаньВзрывПром» зарегистрировано в Новороссийске в 2002 году. Руководителем указан Иван Моров. Основным видом деятельности являются разведывательные работы. 71,68% доли в уставном капитале принадлежит предпринимателю из Екатеренбурга Марии Орел. Чистый убыток по итогам 2019 года составил 78 млн руб.

Согласно данным с сайта компании, «КубаньВзрывПром» ведет работу в карьерах Новороссийских цемзаводов, участвует в строительстве электростанций, дорог и тоннелей.

Наталья Решетняк