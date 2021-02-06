Региональные МФЦ возвращаются к обычному режиму работы

С 17 февраля все офисы и центры «Мои Документы» Пермского края будут оказывать услуги без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. При этом во всех помещениях филиалов многофункциональных центров продолжат действовать противоэпидемические меры: посетители и сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, кроме того, при себе желательно иметь собственную ручку для заполнения заявлений. Во избежание продолжительного нахождения в филиале МФЦ жители по-прежнему могут воспользоваться сервисом предварительной записи.

Напомним, с 25 марта 2020 года в связи с угрозой COVID-19 многофункциональные центры Пермского края начали осуществлять прием граждан только по предварительной записи. Позже с введением режима самоизоляции доступ в МФЦ был ограничен, готовые документы сотрудники центров «Мои Документы» привозили заявителям на дом. С 12 мая МФЦ вновь стали доступны для посетителей, при этом число действующих окон в их филиалах было сокращено более чем наполовину. В конце октября число сотрудников многофункциональных центров сильно сократилось, так как многих из них привлекли к работе на краевой горячей линии по коронавирусу. В связи с этим МФЦ были вынуждены изменить режим работы и вернуться к приему граждан по предварительной записи.