На станции московского метро задержали мужчину при попытке совершить суицид

В Москве на время закрывали вестибюль 2 станции «Алма-Атинская» из-за угроз мужчины покончить с собой. Сейчас его задержали, ему оказывают психологическую помощь, сообщил департамент транспорта.

«С 7:35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой»,— говорится в сообщении департамента в Telegram. В следующем сообщении ведомство сообщило о задержании мужчины.

Департамент утверждает, что безопасности пассажиров ничего не угрожало. Им рекомендовали пользоваться другими вестибюлями.