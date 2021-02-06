В центре Перми достроят незавершенное здание гостиницы

Городской департамент градостроительства и архитектуры выдал разрешение на достройку здания гостиницы на ул. Советская, 30а, а также аварийного памятника архитектуры «Дом Третьяковой» на соседнем участке по ул. Советской, 32. В реестре разрешений на сайте администрации Перми указано, что документ был выдан 14 декабря владельцу объектов Борису Кардашову. Проект предполагает 2 этап строительства гостиницы, в квартале №37 расположится комплекс зданий площадью 4,6 тыс. кв. м.

В 2012 году «Камская долина», находящаяся в банкротстве, собиралась возвести в квартале №37 жилой дом категории «бизнес плюс», а также административное здание. Изначально предполагалось, что это будет офисный центр, но позднее компания стала рассматривать и другие варианты, в том числе гостиницу. После признания «Камской долины» банкротом недостроенная гостиница и «Дом Третьяковой» на ул. Советской, 30а и 32 оказались в конкурсной массе. Объекты являлись залоговым имуществом и предметом судов. В конце 2020 года комплекс зданий на торгах приобрел Борис Кардашов, бывший совлаеделец ныне ликвидированного ООО «Синтетикс» (производство электродвигателей, генераторов и прочего).