В Югре COVID-19 подтвердился еще у 168 человек

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) было подтверждено 168 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе. Всего с начала пандемии в ХМАО зафиксировано 48 629 случаев заболевания COVID-19, при этом 45 794 югорчанина уже выздоровели.

Помимо этого, за сутки было официально подтверждено еще два летальных случая от коронавируса. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 683 человека. Среди госпитализированных больных 84 человека находятся в тяжелом состоянии, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Больше всего человек заразились в Сургуте — 33. В Нижневартовске COVID-19 подтвердился у 24 пациентов, в Югорске — у 12, в Советском районе — у 11. На момент выявления у 125 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у троих заболевание протекало бессимптомно.