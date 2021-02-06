Протестующих поднимают со снега

В прокуратуру Татарстана обратилось «Яблоко» с требованием наказать силовиков Казани, которые 31 января заставили участников несогласованной акции сидеть на снегу. В интернете разошлись видеокадры с задержанием нескольких десятков протестующих у здания Академии наук республики. В УВД Казани заявляют, что готовы отреагировать на проступки полицейских, если их вина будет установлена. Глава Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева заявила «Ъ-Казань», что в сеть попала лишь «часть правды». Она утверждает, что «на самом деле крика и ругани много было со стороны тех, кто потом оказался на снегу». Она считает, что протестующие не должны «обижаться, что их решили приструнить».



Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову с требованием «наказать сотрудников силовых структур», которые «необоснованно применили грубую физическую силу» к участникам акций в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Речь идет о попавшем в объективы камер журналистов инциденте с задержанием нескольких десятков протестующих у здания Академии наук Татарстана 31 января. На записях видно, что участников акции заставляли сидеть на снегу. Полицейские приказывали им: «Лицом вниз». Одному из задержанных они крикнули: «Иди сюда, жирный». Среди задержанных также оказался доставщик еды.

«Недопустимо, чтобы сотрудники правоохранительных органов унижали человеческое достоинство граждан или угрожали их жизни и здоровью»,— говорится в обращении «Яблока» в прокуратуру. Господин Рыбаков считает, что действия силовиков «нарушают Конституцию РФ», согласно которой «все граждане России имеют право проводить мирные собрания, митинги, шествия и пикетирования» и «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию».

В пресс-службе прокуратуры Татарстана «Ъ-Казань» сказали, что обращение господина Рыбакова пока не получили. Вместе с тем в «Яблоке» «Ъ-Казань» предоставили номер обращения, зарегистрированного через сайт Генпрокуратуры РФ. Обращение было направлено в надзорный орган Казани, следует из ответа Генпрокуратуры.

Напомним, что всего 23 и 31 января в Татарстане полиция задержала более 600 человек. В основном участники акций получили штрафы, проведя одну-две ночи в отделе полиции. Нескольких человек арестовали — в их числе сотрудники местного штаба Алексея Навального, а также девушка, которая разместила ролик о протестах в TikTok. Задержанные жаловались на применение к ним силы при задержании, а также на нарушение их прав в отделах полиции. Правозащитники заявляли о плохих условиях содержания в спецприемнике в Казани.

В пятницу тему грубого обращения с протестующими подняла на сессии городской думы Казани депутат от КПРФ Динара Халимдарова. «Были ли наложены какие-то меры дисциплинарного взыскания на сотрудников, которые превысили должностные полномочия?»-- спросила она у главы УВД по Казани Александра Мищихина, выступавшего перед депутатами с отчетом об итогах деятельности в 2020 году. «Если в действиях сотрудников появляются какие-то дисциплинарные проступки, мы на них реагируем. В данном случае есть у нас еще Следственный комитет РФ. Если какие-то действия явно превышают полномочия, мы все материалы сами инициативно направляем в СКР, чтобы они дали правовую оценку»,— рассказал он в ответ. «Мы достаточно подробно и качественно изучаем каждое видео»,— добавил Александр Мищихин и дал понять, что пока никаких жалоб на действия полиции не было. «Обязательно уведомим граждан, были зафиксированы нарушения или нет»,— пообещал глава УВД. При этом он подчеркнул, что граждане участвовали в несогласованных акциях «сознательно».

Ранее глава фракции КПРФ в гордуме Алексей Серов направлял обращение в Общественную палату Татарстана с просьбой «незамедлительно провести» заседание палаты и обсудить работу МВД и Росгвардии 31 января. Господин Серов считает случай у академии «вопиющим», поскольку «невиновных людей усадили на снег, как военнопленных в своей собственной стране».

«Депутат в таких случаях должен не в Общественную палату обращаться, а в соответствующие органы»,— заявила в пятницу «Ъ-Казань» председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева. При этом она подчеркнула, что в палате «готовы к диалогу». Она не исключила, что тема может быть поднята на ближайших заседаниях палаты. «Мы готовы всех принимать и выслушивать»,— отметила она.

Зиля Валеева рассказала «Ъ-Казань», что была очевидицей событий у Академии наук и выразила «досаду», что «эта сцена облетела все города и веси», добавив, что на кадрах «только часть правды». Она пояснила, что на видео попал лишь момент, когда «ругаются полицейские». «На самом деле крика и ругани много было со стороны тех, кто потом оказался на снегу»,— заверила она. «Многие и кроссовки из снега доставали, и в сугробы проваливались. Но может быть, надо думать, когда выбегаешь на проезжую часть?»— добавила глава Общественной палаты Татарстана. Она рассказала, что «видела, как вдоль стен прижимались туристы, боясь нарваться на эту толпу».

Госпожа Валеева полагает, что «рассчитывать на вежливость должны и те, и другие», имея в виду силовиков и задержанных. По ее мнению, протестующие не должны «обижаться, что их решили приструнить». Зиля Валеева заключила, что «если чьи-то права нарушены», то должны быть обращения в правоохранительные органы и виновные «понесут ответственность».

Власти Татарстана стараются по-прежнему избегать оценки действий силовиков на прошедших акциях. «Мы не судьи»,— сказала пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать действия полиции.

Кирилл Антонов