В Ярославле произошел крупный пожар в пятиэтажке на улице Блюхера

В Дзержинском районе Ярославля поздно вечером 5 февраля произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Местные жители сообщают, что горит квартира в доме на улице Блюхера.

Очевидица происшествия, проживающая в доме напротив, рассказала “Ъ-Ярославль”, что пожар произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Горит угловая квартира. На место происшествия прибыли около шести пожарных машин. В настоящее время открытое пламя ликвидировано. Над домом продолжает подниматься дым.

В региональном МЧС пока не комментируют произошедшее. Нет пока сведений о причинах пожара и о пострадавших.