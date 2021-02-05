Индустриальный парк «Перспектива» увеличивает мощности

Фото: PERSPEKTIVA GROUP

По сообщениям пресс-службы воронежского индустриального парка «Перспектива», завершилось строительство новой электрической сети, увеличивающей уже имеющиеся мощности дополнительно на 4,9 МВт.



Рассказывает владелец «Перспективы» Виктор Енин: «В какой-то момент парк столкнулся с тем, что существующих лимитов электроэнергии оказалось недостаточно для устойчивого развития. В результате взаимодействия с «МРСК Центра», при активном содействии Правительства Воронежской области, парк получил возможность для расширения производственных мощностей за счет получения дополнительных лимитов. Бизнес-проекты, расположенные «Перспективе» развиваются, выходят на новый уровень, и теперь, их потребности в дополнительной электроэнергии удовлетворены».

«Особо хотелось бы отметить, что получение дополнительных мегаватт – это результат активного содействия заместителя председателя правительства Воронежской области А.Ю. Верховцева, который оказал поддержку в работе по получении этой электроэнергии. Уверен, сотрудничество Правительства Воронежской области и индустриального парка «Перспектива» вносит свой вклад в улучшение инвестиционного климата в регионе, - пояснил Виктор Енин.