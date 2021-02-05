«Ювентус» – «Рома»: прогноз и ставки на матч Серии A 6 февраля

6 февраля «Ювентус» на своем поле сыграет с «Ромой» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на данный матч.

В какой форме «Ювентус»

«Ювентус» с 39 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице Серии A. От третьего места туринцев отделяет всего одно очко, от второго – пять. «Ювентус» проиграл всего в одном из шести последних туров. На этом отрезке туринцы победили «Удинезе» (4:1), «Милан» (3:1), «Сассуоло» (3:1), уступили «Интеру» (0:2), обыграли «Болонью» (2:0) и «Сампдорию» (2:0).

В какой форме «Рома»

«Рома» с 40 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии A. Отставание римлян от второй строчки – четыре очка. В четырех последних турах «Рома» смогла обыграть только команды вне топ-6: «Специю» (4:3) и «Верону» (3:1). В остальных двух матчах на этом отрезке римляне сыграли вничью с «Интером» (2:2) и уступили «Лацио» (0:3).

«Ювентус» – «Рома»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах во всех турнирах дважды выигрывал «Ювентус», дважды – «Рома», еще один матч завершился вничью. В четырех последних очных встречах команд проходила ставка на тотал больше 2,5.

Прогноз экспертов на матч «Ювентус» – «Рома» 6 февраля

Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.92

Обе команды наверняка отличатся в предстоящем матче и забьют на двоих минимум три гола за игру. На стороне ТБ 2,5 статистика последних встреч и результативность команд. «Ювентус» забивал минимум два гола в пяти из шести последних матчей чемпионата, «Рома» – в четырех из пяти. «Рома» – третья команда Серии A по результативности с 44 голами. В этом сезоне римляне редко проводят матчи с командами из топ-5 без забитых мячей. «Рома» не смогла отличиться только в игре с «Наполи» (0:4). В матчах с «Миланом» (3:3), «Интером» (2:2) и «Ювентусом» (2:2) римляне стабильно забивали минимум два гола.

«Ювентус» тоже забьет «Роме». Римляне слабо обороняются в последних встречах. Так, они пропустили сразу три гола от «Специи» с 16-й строчки и не смогли сохранить ворота в неприкосновенности в матче с худшей командой Серии A «Кротоне». Вряд ли «Роме» удастся сдержать атаку действующего чемпиона, возглавляемую лучшим бомбардиром чемпионата Криштиану Роналду.

На стороне ставки на голы обеих команд и ТБ 2,5 и статистика очных встреч команд. «Ювентус» и «Рома» обменивались голами и пробивали тотал больше 2,5 в четырех предыдущих очных противостояниях.

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