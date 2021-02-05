В рисосеющих хозяйствах Кубани отменили введеный из-за засухи режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введенный в июне 2020 года для рисосеющих хозяйств Кубани из-за засухи, был отменен соответствующим постановлением губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ограничения, связанные с режимом повышенной готовности, действовали на территории Краснодара, Абинского, Калининского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского и Темрюкского районов из-за обмеления Краснодарское водохранилище, главного поставщика воды на рисовые поля. В связи с засухой власти края ввели ограничения на эксплуатацию водохранилища и забор воды из него, что поставило под угрозу выращивание и сбор 70 тыс. га рисовых полей. Тем не менее, в засушливый 2020 год был собран урожай в 900 тыс. тонн риса.

В настоящий момент ситуация с уровнем воды в водохранилище стабилизировалась, в связи с чем режим повышенной готовности отменен.

Ольга Логинова