В Ярославле предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме

5 февраля в Ярославле был предотвращен взрыв газа в многоквартирном доме на улице Свердлова, сообщил на своей странице в Facebook глава Кировского и Ленинского районов города Александр Трудоношин.

Он рассказал, что в одной из квартир этого дома произошла утечка газа из-за того, что жильцы этой квартиры самовольно неправильно подключили газ. Жители дома, почувствовавшие запах газа, вызвали аварийную службу, которая ликвидировала утечку.

«Жители данной квартиры самовольно провели работы по подключению газа. Необходимо помнить, что запрещено законом и очень опасно самостоятельно подключать газовое оборудование. Данные работы должны проводиться специализированной организацией. В данном случае жители оперативно вызвали аварийную газовую службу, поэтому обошлось без тяжких последствий»,— написал господин Трудоношин.

Напомним, 21 августа 2020 года в многоэтажном жилом доме на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва три человека погибли и четверо пострадали. Получивший повреждение дом признан непригодным для проживания и подлежащим сносу. Эвакуированные из пострадавшего дома жильцы сейчас живут в съемных квартирах. Им начали выплачивать деньги на приобретение нового жилья взамен утраченного.

Антон Антонов