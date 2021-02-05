«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч АПЛ 6 февраля

6 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном» в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги. Матч на стадионе «Олд Траффорд» начнется в 23:00 по московскому времени. В какой форме команды и на что можно поставить в этом матче, рассказывают эксперты Фонбет в нашем материале .

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» идет вторым в таблице Премьер-лиги, отставая от «Манчестер Сити», имеющего игру в запасе, на три очка. В 22 турах у команды 13 побед, 5 ничьих и 4 поражения. В 5 последних турах «красные дьяволы» сыграли нулевые ничьи с «Ливерпулем» и «Арсеналом», обыграли «Фулхэм» (2:1), уступили «Шеффилду» (1:2), а также разгромили «Саутгемптон» (9:0), повторив рекорд АПЛ. В пяти последних домашних матчах «Манчестер Юнайтед» одержал четыре победы с общим счетом 18:3 и потерпел поражение от аутсайдера «Шеффилда».

В какой форме «Эвертон»

«Эвертон» – шестой в турнирной таблице. Он на 11 очков отстает от «Манчестер Сити» и на 8 – от «Манчестер Юнайтед». Команда провела всего 20 матчей, в которых одержала 11 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. В пяти последних турах «ириски» уступили «Вест Хэму» (0:1), обыграли «Вулверхэмптон» (2:1), сыграли вничью с «Лестером» (1:1), проиграли «Ньюкаслу» (0:2) и победили «Лидс» (2:1).

«Эвертон» не знает поражений в 6 гостевых матчах подряд: пять побед и ничья.

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: статистика личных встреч

«Эвертон» выиграл только 1 из 14 последних очных матчей во всех турнирах – в апреле 2019 года, когда Сульшер только начинал работать в МЮ, со счетом 4:0. В первом круге текущего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил на «Гудисон Парк» со счетом 3:1. В декабре команды встречались в четвертьфинале Кубка лиги. «Красные дьяволы» выиграли 2:0.

На «Олд Траффорд» «ириски» не побеждали с 2013-го. В шести матчах с тех пор МЮ одержал на своем поле 4 победы и дважды сыграл вничью.

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: прогноз экспертов на матч АПЛ 6 февраля

МЮ не проиграет и общий тотал больше 2,5 за 1.90

«Манчестер Юнайтед» в хорошей форме, а случайность поражения от «Шеффилда» доказал разгромом «Саутгемптона». На стороне «красных дьяволов» статистика последних очных встреч с «Эвертоном», в том числе – две победы в текущем сезоне. За «ирисок» – уверенная игра в гостях в последних турах. Но все же предположим, что МЮ не проиграет.

Ставка на тотал больше 2,5 проходила в 4 из 5 последних домашних матчей «красных дьяволов», в двух последних матчах «Эвертона» на выезде и в последнем очном матче команд в Премьер-лиге.