«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч АПЛ 7 февраля

7 февраля «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Эксперты Фонбет рассказывают о ставках на этот матч.

В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» с 40 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание красных от замыкающего топ-3 «Лестера» – 2 очка. В последних турах «Ливерпуль» часто теряет очки. В восьми последних матчах АПЛ команда Юргена Клоппа одержала всего две победы, три раза сыграла вничью и трижды проиграла. Последнее поражение «Ливерпуль» потерпел в 22-м туре на своем поле от «Брайтона» (0:1).

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в отличной форме. «Горожане» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 47 очками, оторвавшись от второй строчки на 3 очка. Команда Хосепа Гвардиолы победила в девяти последних турах чемпионата. На этом отрезке «горожане» ни разу не пропустили больше одного мяча. В шести последних матчах АПЛ «Сити» выиграл всухую.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах команд дважды в основное время победил «Манчестер Сити», один раз – «Ливерпуль», еще две игры завершились вничью в основное время. В двух последних очных встречах красные забили «горожанам» всего один гол.

Прогноз экспертов на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» 7 февраля

Победа «Манчестер Сити» за 2.07

«Ливерпуль» обескровлен потерями игроков обороны и слишком нестабилен в атаке, чтобы победить «Манчестер Сити» в его текущей форме. Последний матч красных в чемпионате показал, что им еще далеко до выхода из кризиса. При 63% владения команда Клоппа нанесла всего 11 ударов по воротам соперника, из них лишь 1 – в створ. Примечательно, что по ожидаемым голам xG «Ливерпуль» создал за весь матч меньше, чем соперник: 1,10 против 1,19 у «Брайтона».

Вынужденный играть без центральных защитников основы «Ливерпуль» позволил «Брайтону» нанести 13 ударов по воротам, из них 4 – в створ. Красные допускали разрывы, проваливались в опорной зоне.

«Манчестер Сити», который победил всухую в шести последних турах, вряд ли позволит ослабленному «Ливерпулю» создать много моментов у своих ворот. Сами «горожане» наверняка забьют, воспользовавшись кадровыми проблемами красных. «Сити» – третья по результативности команда в АПЛ, которая забивала минимум два гола в четырех из пяти последних туров.

«Энфилд» больше не гарант победы для красных. «Ливерпуль» проиграл в двух последних матчах на своем поле «Бёрнли» и «Брайтону», командам из нижней части турнирной таблицы. Набравший отличный ход «Манчестер Сити» гораздо сильнее и вряд ли упустит шанс продлить победную серию в чемпионате до десяти матчей.

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