Тимур Валиев – Мартин Дэй: ставки и прогноз на бой UFC 7 февраля

В воскресенье, 7 февраля, в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC Fight Night 184 россиянин Тимур Валиев встретится с американцем Мартином Дэем. Аналитики Фонбет рассказывают, на что ставить в этом поединке.

В какой форме Валиев

В послужном списке 31-летнего Валиева 16 побед (7 досрочно) и 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся. Базовые стили – ушу-саньда, кикбоксинг, тайский бокс, комплексное единоборство.

Валиев занимался многими видами единоборств. Начинал с ушу-саньда, освоил кикбоксинг и тайский бокс, четыре раза становился чемпионом России по комплексному единоборству, бронзовым призером Кубка мира и чемпионом Европы по панкратиону, чемпионом Дагестана по кикбоксингу, панкратиону, рукопашному бою, кудо и грэпплингу, также является мастером спорта по самбо.

В смешанных единоборствах выступает с 2010 года, начав с поражения – от Олле Раберга. После чего не проигрывал на протяжении пяти лет, одержав десять побед подряд. Выступал в таких организациях, как Fight Nights, WSOF, PFL, Gorilla Fighting.

В июле прошлого года Тимур подписал контракт с UFC, дебют состоялся в следующем месяце и завершился поражением россиянина от Тревина Джонса техническим нокаутом во втором раунде. Но поединок был признан несостоявшимся из-за того, что американец не прошел допинг-тест.

В какой форме Дэй

В активе 32-летнего Дэя 8 побед (5 досрочно), 5 поражений. Базовые стили – тхэквондо, кикбоксинг.

Мартин в 13 лет начал заниматься тхэквондо, в котором достиг черного пояса четвертого дана. В 15-

летнем возрасте увлекся кикбоксингом и провел несколько поединков на любительском ринге.

В 2015 году Дэй дебютировал в ММА и с послужным списком в 6 побед и 1 поражение принял участие в отборочном турнире Dana White's Contender Series за контракт с UFC. Потерпев поражение, Мартин снова стал выступать в региональных промоушенах. Одержав три победы подряд, Дэй дебютировал в UFC в ноябре 2018 года. Все три поединка в этой лиге завершились для Мартина поражениями.

Прогноз экспертов на бой Валиев – Дэй 7 февраля

Тотал раундов меньше 2,5 – 1.95

Дэй находится на грани увольнения из UFC после трех поражений кряду. Но одной мотивации для победы недостаточно, а в этом поединке многое говорит в пользу быстрой победы россиянина.

Американец подписал контракт на поединок всего за неделю до боя, заменив выбывшего Хулио Арсе, и имел мало времени на подготовку. Основной его козырь – работа в стойке, где он предпочитает чаще действовать ногами. Но оборона Мартина оставляет желать лучшего, кроме того, он не слишком хорошо умеет держать удар, о чем говорят несколько нокдаунов и два нокаута.

Дэй превосходит соперника на 10 см в росте и 15 см в размахе рук, но американец не умеет пользоваться этим преимуществом и проигрывал соперникам, значительно уступавшим ему по габаритам.

Валиев превосходит соперника и в борьбе. Россиянин в целом неплохо провел дебютный бой в UFC против Джонса, в первом раунде был близок к победе, а остановка боя во втором раунде стала несколько спорной.

Россиянин по многим параметрам превосходит Дэя и должен уверенно с ним разбираться не позднее второго раунда.

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