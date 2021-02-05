В Татарстане от коронавируса умерли трое мужчин

Минздрав Татарстана сообщил о смерти от коронавирусной инфекции еще трех мужчин – 1943, 1944 и 1946 годов рождения. Таким образом, на 5 февраля от COVID-19 в регионе умерли 288 человек.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— заверяют в министерстве.

Ранее в республиканском минздраве сообщали, что среди жертв коронавируса в регионе преобладают мужчины — 54%. Около 40% умерших — лица старше 70 лет.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"