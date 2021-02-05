Рейтинг кредитоспособности Республики Адыгея подтвержден на уровне ruBBB

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 5 февраля 2021 года подтвердило рейтинг кредитоспособности Республики Адыгея на уровне «ruBBB» с прогнозом «стабильный». Такой показатель определяет уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости региона как умеренный по сравнению с другими регионами РФ. Одновременно отмечается более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов категории A.

Эксперты агентства сообщают, что рейтинг «ruBBB» определяется тем, что субъект федерации имеет низкий объем ВРП за 2020 год в размере 113,9 млрд руб., то есть, на 1 млрд руб. меньше, чем годом ранее. Низким также является показатель уровня ВРП на душу населения, который по итогам года составил 242 тыс. руб. Отмечается, что численность населения в регионе прирастает медленно - на 2,9% в течение последних 3 лет, и на 1 января 2021 г. составляла 466,3 тыс. чел. Безработица по итогам отчетного года возросла до 8,5% по предварительным данным.

Давление на рейтинг кроме прочего оказывает низкая доля налоговых и неналоговых доходов (далее – ННД), она снизилась на 11% за год, в том числе, на 18,3% уменьшились поступления по налогу на прибыль организаций из-за негативного влияния коронакризиса. В целом объем доходов бюджета Республики Адыгея по итогам 2020 года составил 31,2 млрд руб., объем расходов – 31,9 млрд руб.

Ольга Логинова