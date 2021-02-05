Дмитрий Миронов занял 30 место в рейтинге влияния губернаторов

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по итогам января занял 30 место в рейтинге влияния глав субъектов Федерации России. Рейтинг ежемесячно составляется Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В Рейтинге главы регионов разбиты на группы по степени влияния. В первой группе, названной «Очень сильное влияние» 20 глав регионов. Возглавляет группу и рейтинг в целом мэр Москвы Сергей Собянин.

Дмитрий Миронов вошел в группу, обозначенную как «Сильное влияние». В этой группе губернаторы, занявшие в рейтинге позиции с 21 по 50. Составители рейтинга отметили, что ярославский губернатор поднялся в рейтинге на три позиции по сравнению с декабрем 2020 года – с 33 на 30 место.

«Перспективы получения Ярославской областью более 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию мер в рамках программы "Оздоровление Волги" создают позитивный информационный повод для главы региона Дмитрия Миронова»,— отметили составители рейтинга.

Из глав регионов, с которыми граничит Ярославская область, в первой группе с очень сильным влиянием находится только губернатор Московской области Андрей Воробьев, занимающий шестую строчку рейтинга. Все остальные главы регионов-соседей Ярославской области в рейтинге ниже Дмитрия Миронова.

В группе глав регионов с сильным влиянием губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, занявший 31 место и губернатор Тверской области Игорь Руденя, у которого 34 место.

В группе «Среднее влияние», в которой представлены главы субъектов с 51 по 85 место рейтинга, находятся губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (57 место), губернатор Костромской области Сергей Ситников (65 место) и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (84 место).

Антон Антонов