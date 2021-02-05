Глеб Никитин провел второе заседание Клуба губернаторов

Мероприятие в формате видеосвязи провел Глеб Никитин. Он отметил, что 2020 год стал настоящим вызовом для всей управленческой системы, а повышение ее эффективности является сегодня жизненно необходимой задачей для каждого региона.

Решать ее помогает госкорпорация «Росатом».

С приветственным словом к участникам Клуба губернаторов обратился генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что в прошлом году было сделано 33 образца бережливых технологий в 10 сферах социально-экономической жизни регионов. В будущем это позволит тиражировать практики по всей стране и создавать новые горизонтальные сообщества, например, бережливые стационары, клубы столичных городов, клубы малых городов и районных центров, сельских поселений. Не последнюю роль в этом будет играть «губернаторское братство».