По факту халатности чиновников минздрава Ульяновской области возбуждено уголовное дело

По материалам прокурорской проверки в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц министерства здравоохранения региона (ч.1 ст.293 УК РФ, от штрафа до 120 тыс. руб. до ареста на срок до трех месяцев), сообщила областная прокуратура.

Как отмечает ведомство, медицинской комиссией мальчику-инвалиду было диагностировано заболевание, относящееся к категории орфанных (редких), и единственно возможным вариантом продления жизни для него является постоянный прием специальных лекарственных средств. Одно из них, имеющее важнейшее значение по жизненным показаниям, очень редкое. Стоимость годового курса – около 58 млн руб.

Препарат производится только в США, с ноября 2020 года он официально зарегистрирован для использования на территории России, а до этого действовала утвержденная правительством РФ специальная процедура закупки и доставки препарата. Однако, как показала проверка, в период с 2017 года по 2020 год должностные лица регионального минздрава, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, не обеспечивали ребенка необходимым препаратом, хотя такая возможность имелась.

В результате за этот период мальчик утратил способность передвигаться даже с использованием технических средств реабилитации, а для обеспечения бесперебойного дыхания в ночное время пришлось использовать специальное оборудование.

В прокуратуре отмечают, что благодаря ее вмешательству сейчас решается вопрос о финансировании расходов на приобретение ребенку-инвалиду жизненно необходимого препарата.

Андрей Васильев, Ульяновск