«Джо Байден не выглядит жестким лидером»

Сожалеем об агрессивной и неконструктивной риторике — так Дмитрий Песков прокомментировал внешнеполитические тезисы Джозефа Байдена. В своей речи 46-й президент Соединенных Штатов, в частности, призвал Москву немедленно освободить Алексея Навального. Пресс-секретарь Владимира Путина на это заметил, что Кремль не будет внимать такого рода менторским заявлениям. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе тем не менее не увидел в словах Байдена серьезных угроз в адрес России.

Дональд Трамп начинал свое президентство с уколов в адрес Барака Обамы и Демократической партии в целом. Но вот пришел их черед ответить: Джозеф Байден заявил примерно то же самое, что и Трамп, разве что в другой транскрипции.

Он тоже пообещал вести себя намного жестче с Россией, чем предшественник.

Но если Трамп упрекал Обаму, что тот допустил историю с Крымом и Донбассом, то Байден, с одной стороны, выглядит более решительным, но, с другой, его слова не содержат особой конкретики.

Трамп был готов с Путиным поладить в интересах Соединенных Штатов, правда, так и не смог этого сделать. Байден же кажется жестким лидером, но на деле выходит обратное: буквально не успев вступить в должность, 46-й президент США продлевает с противником Договор о стратегических наступательных вооружениях. Так что, кто с кем поладил, а кто нет — большой вопрос. Как известно, очень плохой Трамп четыре года своего президентства давил на партнера, требуя для Америки дополнительных уступок.

В итоге Байден сошелся с Трампом лишь в том, что главная угроза для Вашингтона — это Китай.

Можно ли считать требование к Кремлю немедленно освободить Алексея Навального принципиальной новацией? При Трампе Алексей Анатольевич не находился в СИЗО, поэтому требовать для него свободы президент США не мог. А что касается того, что случилось в Томске, 45–й президент обещал разобраться, но не успел.

Ну и теперь самое главное относительно новых санкций. Трамп поставил своей целью остановить «Северный поток-2» — для Российской Федерации на сегодня это самая чувствительная ограничительная мера, — но опять же не успел. Байден же готов вообще согласиться с пуском газопровода, но при ряде условий.

Что до всего остального, судя по тому, что доносится из Белого дома, новая администрация не намерена торопиться, а планирует согласовывать свои действия с европейскими партнерами. Ну а те, как мы знаем, — известные храбрецы. С одной стороны, наказывают Москву за Украину, а с другой стоят трубопровод, который лишает своего союзника топлива, доходов и политических рычагов давления на восточного соседа.

Так что на сегодня от Байдена есть лишь громкие фразы, за которыми пока незаметно реальных дел. А требовать можно, сколько угодно и что угодно — вопрос в том, что из этого получится. Пока что получается, что Байден — больший друг Путина, нежели предшественник.

И тем не менее придется в который раз озвучивать один и тот же тезис: на Западе принято прислушиваться к общественному мнению, и оно на сегодня не на стороне российской власти. А если оно будет и дальше ухудшаться, то и Вашингтон, и Брюссель, а также Берлин с Парижем будут вынуждены реагировать, хотя мы знаем, что делать им этого очень не хочется.

Остановить этот процесс можно, но зависит, это уже не от Байдена и не от Макрона с Меркель, а от Москвы.

А раз пока Байден не выглядит жестким лидером, значит, и совсем страшных санкций ждать не стоит.